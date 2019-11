50 -​jähriges Jubiläum des Kindergarten Brücke in Gmünd

Fotos: nb

„Möge dieses Haus für die Gemeinde eine Brücke zur Welt und für viele eine Brücke zur Gemeinde werden“ – 50 Jahre ist es her, seit Pfarrer Gerhard Koch diese Worte gesprochen hat. Der Anlass: Die Einweihung des Kindergarten Brücke in der Weststadt. Auch wenn der Kindergarten seit einem Jahr in einem neuen Gebäude untergebracht ist, gelten die Worte auch 50 Jahre nach der Einweihung. Das wurde anlässlich des 50 -​jährigen Jubiläums am Freitag deutlich hervorgehoben.

Freitag, 29. November 2019

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer







Von der Geschichte des Kindergarten Brücke und des 50 -​jährigen Jubiläums berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



„Brücke bedeutet, Gegensätze zu überbrücken und den ersten Schritt aufeinander zuzugehen“, zitierte Dekanin Ursula Richter einen weiteren wichtigen Satz von Pfarrer Koch und bedankte sich bei den Erzieherinnen und Eltern dafür, dass diese das Motto „Brückenbau“ hin zu anderen Menschen unterschiedlicher Herkunft Tag für Tag umsetzen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

218 Aufrufe

5 Stunden Online