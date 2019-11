Aufmerksamer Taxifahrer für Zivilcourage geehrt

Eine alte Dame steigt in ein Taxi. Der Fahrer hat die Anweisung, sie vor der Tür abzuholen. Sie ist nicht so gut zu Fuß. Die Fahrt geht zur Bank. Soweit ist es eine alltägliche Geschichte. Es geht anders weiter als gedacht, zum Glück mit einem guten Ende. Aber nur, weil der Taxifahrer Zivilcourage bewies. Dafür wurde er am Donnerstagabend geehrt.

Freitag, 29. November 2019

Nicole Beuther

Für Bujar Hajdari war es eine ganz gewöhnliche Fahrt. Er sollte eine ältere Dame in Lindach abholen und zur Kreissparkasse in die Innenstadt bringen. Auf der Rückfahrt kommen die beiden ins Gespräch und die Kundin erzählt von ihrer Nichte, für die sie dringend Geld von der Bank holen musste. Der Taxifahrer wird hellhörig und fragt sie nach der Summe.







Die Rems-​Zeitung berichtet in der Freitagausgabe von der weiteren Vorgehensweise Hajdaris und von der Ehrung der Stadt.



