Ein neuer Bollerwagen für kleine Piraten

Die Aktion „Art 4 Kids“, die das Tattoostudio „Gold & Silver“ in der Nikolausgasse kürzlich veranstaltet hat, ist ein voller Erfolg gewesen (wir berichteten ausführlich). Weitere Aktionen fanden in den befreundeten Studios in Sindelfingen (Rooster Ink) und Stuttgart (Cactus Tattoo).

Freitag, 29. November 2019

Timo Lämmerhirt

Kunden, die Lust auf eine Hautverschönerung in Form eines Tattoos hatten, konnten ohne Termin ins Studio kommen und diesem Wunsch nachgehen. Die kompletten Einnahmen, so hatte es Inhaberin Irene Mangieri bereits im Vorfeld angekündigt, sollten einem guten Zweck zugute kommen. Gesagt getan: Der Ortsverband „Altkreis Schwäbisch Gmünd“ des Kinderschutzbunds sowie die Krabbelgruppe Oststadtpiraten der Jugendkulturinitiative Esperanza dürfen sich in Summe über 1135 Euro freuen, die aus der Aktion hervorgegangen sind. Karin Stütz aus dem Vorstand des Ortsverbands und Silke Luz aus der Geschäftsstelle sowie Sybille Ocker vom Esperanza haben nun die symbolischen Schecks aus dem Tattoostudio abgeholt. „Wir kaufen davon einen Bollerwagen, Puzzle-​Matten, damit die Kinder keine kalten Füße bekommen, kleine Hocker sowie Malstifte“, freute sich Ocker bei der Scheckübergaben.







