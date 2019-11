Harald Brenner, Aufsichtsrat bei Bosch AS, bezieht Stellung

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei Bosch Automotive Steering, Harald Brenner, bezieht Stellung zur aktuellen Entwicklung bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd und zu einem Bericht in der Rems-​Zeitung am 23 . November mit der Überschrift „Beste Lenkungen kömmen aus Gmünd „. Harald Brenner ist auch Mitglied der zehnköpfigen Hintergrundkommission, die am Donnerstag an der zweiten Verhandlungsrunde mit der Geschäftsleitung beteiligt war.

Freitag, 29. November 2019

„Die besten Lenkungen kommen aus Gmünd! Diesen „Schlüsselsatz“, so berichtet die Rems-​Zeitung, bringt OB Arnold von seinem Spitzengespräch mit dem Bosch-​AS-​Geschäftsführer Stefan Grosch mit. Schön, dieses Kompliment freut uns Arbeitnehmer natürlich. Aber, um es mal ironisch zu sagen: Ist das etwa ein Grund,Beschäftigte zu feuern?“, sagt Brenner. Die gesamte Stellungnahme können Sie am. November in der Rems-​Zeitung lesen.

