Klimaschutz-​Aktionstag in Gmünd: 70 Radler demonstrierten für die Verkehrswende

Fotos: hs

Bei zeitweise strömendem Regen haben am internationalen Klimaschutz-​Aktionstag in Schwäbisch Gmünd 70 Fahrradaktivisten für die Klima– und Verkehrswende demonstriert. Initiator Volker Nick belegte wegen des Streits um die ursprünglich geplante Demo-​Route durch den Einhorntunnel die Stadtverwaltung mit heftigen Vorwürfen.

Freitag, 29. November 2019

Heino Schütte

Nick sprach von „Lügen“ und „Unrechtmäßigkeit“ mit der die Stadtverwaltung versucht habe, die Tunneldemo zu verhindern. Kurz vor Beginn der Radlerkundgebung hatte das Verwaltungsgericht Mannheim die Eilklage der Stadt gegen die Demonstrationsroute durch den Tunnel zurückgewiesen. Folglich hätte die umstrittene Aktion stattfinden dürfen. Volker Nick hatte nach Rücksprache mit seinen engsten Mitstreitern jedoch schon am Freitagmorgen auf den Tunnel verzichtet. Mit unwahren Behauptungen einer notwendigen Tunnelsperrung von mehreren Stunden habe das Rathaus „die ganze Stadt gegen mich als Geisel genommen und Druck aufgebaut“, beklagte Nick. Von den angekündigtenRadlern kamen zu der Critical-​Mass-​Aktion am Nachmittag dann nur etwaAktivisten, die rund eine Stunde lang durch die Innenstadt radelten. Es kam zu einem Zwischenfall, als in einem Kreisverkehr ein Autofahrer in die Demonstration geriet und einen Radler anfuhr. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei sammelte umgehend Zeugenaussagen. Weil der Fahrer eines weißen Daimler nach dem Zwischenfall einfach weiterfuhr, könnte ihm möglicherweise ein Verfahren wegen Fahrerflucht drohen. Ausführlicher Bericht über die Demo am Samstag in der Rems-​Zeitung.

