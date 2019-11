„Fahrradfahrer for Future“ geben ihre Route durch den Tunnel auf

+++Aktualisierung: Die „Fahrradfahrer for Future“ geben ihre Route durch den Tunnel auf. Der Tunnel bleibt also heute offen.+++ Es gibt es noch keine Informationen über eine gerichtliche Entscheidung zur Frage, ob der Einhorntunnel (B 29 ) am frühen Nachmittag für die angekündigte Klima-​/​Radler-​Demo anlässlich des internationalen Klimaschutz-​Aktionstags gesperrt wird oder nicht. Verkehrsteilnehmer müssen allerdings ab etwa 14 Uhr wegen des Demonstrationszugs auf alle Fälle mit Verkehrsbehinderungen in der Gmünder Innenstadt rechnen.

Freitag, 29. November 2019

In der RZ-​Redaktion sind am Morgen schon etliche Anrufe mit der Frage eingegangen, ob es nun zur Tunnelsperrung kommt oder nicht. Die umstrittene Demonstration der Fahrradfahrer für Klima– und Verkehrswende findet im Rahmen des weltweiten Klimaschutz-​Aktionstages der Bewegung Fridays for Future statt. Treffpunkt und Start ist umUhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Schwäbisch Gmünd. Juristisch geklärt wird aktuell noch, ob die Demo-​Route auch durch dieKliometer lange Tunnelröhre führen darf oder nicht. „Wir bereiten uns zusammen mit der Polizei und der Straßenmeisterei auf jeden Fall darauf vor“, sagt am Freitagmorgen Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann. Der Tunnel müsste dann aus technischen Gründen insgesamt zwei bis drei Stunden gesperrt werden, was zur Hauptverkehrszeit am Freitagnachmittag zwangsläufig zu einem Verkehrschaos im Rückstaus führen wird. Mit oder ohne Tunnel wird der Demonstrationszug bis cirkaUhr durch die Innenstadt ziehen und am unteren Marktplatz seinen Abschluss finden.

