Entwurf für Gmünder Gemeinderat: Sexuelle Vergnügung soll „Steuertatbestand“ werden

Die Gmünder Stadtverwaltung will ihre Vergnügungssteuersatzung reformieren. Neu soll sein, dass sexuelle Vergnügungen, denen etwa in „Terminwohnungen“ oder auf denkbaren Erotikmessen nachgegangen wird, ein „Steuertatbestand“ darstellen wird. Die Aussichten auf einen Geldsegen für die Stadtkasse sind allerdings in „Erotisch Gmünd“ bislang noch eher sehr bescheiden.

Sonntag, 03. November 2019

Heino Schütte

Die neue Gmünder „Sex-​Steuer“, die Beispielen in anderen Städten folgt, soll sich unter anderem bei der Berechnung auf die Größe der betroffenen Wohnungen beziehen. Pro Quadratmeter und Jahr will der Stadtkämmerer eine Vergnügungsabgabe von zehn Euro kassieren. Ernüchternd beschreibt die umfangreiche Vorlage jedoch bislang nur das Vorhandensein einer einzigen Wohnung mit einer sogenannten „Gesamt-​Veranstaltungsfläche“ von von etwaqm. „Somit kann ein jährlicher Steuerbetrag vonerzielt werden“. Die Stadtverwaltung macht dennoch Hoffnung, dass die erhofften Steuereinnahmen noch gesteigert werden können. Denn aus der Vorlage für die Mittwochssitzung geht wörtlich der Hinweis auf mögliche weitere Aktiviäten im vermuteten Gmünder Rotlichtmilieu hervor: „Bei anderen Tatbständen des sexuellen Vergnügens gibt es noch Sachverhalte, die geklärt werden müssen, um eine korrekte Zuordnung zu gewährleisten.“ Mehr zur geplanten Vergnügungssteuerreform in „Erotisch Gmünd“ am Montag in der Rems-​Zeitung.

