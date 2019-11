Essingen patzt: 1 : 2 gegen das Schlusslicht

Die Warnungen vor diesem Gegner seitens Trainer Beniamino Molinari hätten nicht lauter sein können. Man solle sich nicht vom Tabellenplatz blenden lassen. Und dennoch stand für den Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen gegen das Schlusslicht TSV Heimerdingen ein mehr als ernüchterndes 1 : 2 ( 0 : 1 ) zu Buche. Es war bereits die fünfte Niederlage im 13 . Saisonspiel.

Sonntag, 03. November 2019

Timo Lämmerhirt

Die Gäste, mit gerade einmal sieben Punkten angereist, igelten sich hinten ein und ließen die Gastgeber machen. Die probierten es häufig über außen, kamen aber nicht zu gefährlichen Situationen. Ein Freistoß in der. Minute der Gäste deutete aber an, dass in der Offensive mit ihnen zu rechnen ist. Dieser erste Versuch landete in den Armen von Essingens Schlussmann Ewan Le Gallo. Nach einer Flanke von Tim-​Ulrich Ruth auf der anderen Seite kam der aufgerückte Verteidiger José Gurrionero an den Ball, schoss jedoch aus kurzer Distanz über das Heimerdinger Gehäuse (.). Dann ging es auf der anderen Seite rund. Nach einem Doppelpass war Roberto-​Alessandro Ancona frei durch, doch Le Gallo reagierte sensationell und klärte (.). Doch es war immer noch nicht Halbzeit. Nachdem die Essinger Hintermannschaft den Ball nicht geklärt bekam, markierte Michele Ancona humorlos das. +). Mit diesem Schock verabschiedeten sich die Essinger dann erst einmal in die Kabine.In der Pause reagierte Molinari auf diesen dürftigen, vor allem einfallslosen Auftritt seiner Mannschaft gleich zweimal. Niklas Groiß und Ceyan Dayan mussten raus, Simon Knecht und Jermaine Ibrahim kamen in die Partie.Eine Besserung trat jedoch nicht auf – im Gegenteil: In der. Minute kombinierten sich die Gäste fast ungestört durch die Essinger Reihen, bis schließlich Murat Öztürk aufstellte. Molinari reagierte wieder, brachte für Julian Biebl Manuel Hegen in die Partie (.). Zehn Minuten später kam Juninho dann für Tamas Herbaly ins Team. ÜberMinuten blieben dem TSV nun noch, diesesnoch zu drehen. Nach einem Hegen-​Freistoß kam Jermaine Ibrahim an den Ball, köpfte aber knapp daneben (.). Die Minuten verstrichen. Nach einem langen Ball legte Knecht per Brust ab für Fabian Weiß, der den-Anschluss herstellte (.). Doch anstatt auf den Ausgleich zu drängen, bedurfte es wieder Le Gallo, der nach einem Konter gegen Matthias Kolb prächtig reagierte (.) und dasverhinderte. Insgesamt war das viel zu wenig von den Essingern.TSV: Le Gallo – Ruth, Gurrionero, Müller, Dodontsakis – Funk, Biebl (. Hegen) – Weiß, Dayan (. Knecht), Herbaly (. Juninho) — Groiß (. Ibrahim).M. Ancona (. +),Öztürk (.),Weiß (.).

