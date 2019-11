Salvatorfreunde: Große Putzaktion am heiligen Berg der Gmünder

Foto: edk

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer haben sich am Samstag zu einer großen Putz– und Pflegeaktion an der Wallfahrtsstätte St. Salvator getroffen.

Sonntag, 03. November 2019

Heino Schütte

Dazu aufgerufen hatte der Salvator-​Freundeskreis. Der Verein feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Mit einer Vielzahl von Spendenaktionen und vor allem mit handwerklichem Fleiß haben die zupackenden Salvator-​Freunde in den letzten Jahren Enormes für Erhalt und Pflege des heiligen Bergs der Gmünder geleistet. Viele fleißige Hände waren am Samstag erneut am Werk, um rechtzeitig vor dem Wintereinbruch beispielsweise viel Gestrüpp und Laub teils aus den steilen Berghängen zu entfernen.

