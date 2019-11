Demo zum Klima-​Aktionstag in Aalen

Foto: an

Das Klimapaket der Bundesregierung wurde am Freitag, als rund 400 Teilnehmer in Aalen an einer Demonstration durch Aalen teilnahmen, symbolisch zum vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Allerdings hatten die Klimaaktivisten von Fridays for Future von „Tante Angela und Onkel Olaf“ mehr erwartet.

Samstag, 30. November 2019

Edda Eschelbach

23 Sekunden Lesedauer



30

Die Kundgebung war der Höhepunkt des Klima-​Aktionstags, den verschiedene Organisationen unterstützt haben. Abermals stand das aus ihrer Sicht enttäuschende Klimaschutzpaket der Bundesregierung im Zentrum der Kritik der Klimaaktivisten. Was in Aalen am Freitag los war, wohin sich Klimaschützer aus dem ganzen Ostalbkreis aufgemacht hatten, können Sie am. November in der Rems-​Zeitung lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

216 Aufrufe

6 Stunden Online