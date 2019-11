Dr. Stefan Scheffold wird 60

Als er vor zehn Jahren den 50 . Geburtstag feierte, waren Ministerpräsident Günther Oettinger und dessen designierter Nachfolger Stefan Mappus in Gmünd zu Gast. Am Freitagabend, beim „Hineinfeiern“ in seinen 60 . Geburtstag durfte Stefan Scheffold Innenminister Thomas Strobl und Kultusministerin Susanne Eisenmann begrüßen.

Man sieht also: Selbst wenn seine Karriere in Stuttgart gemäß bereits verkündeter, eigener Entscheidung 2021 nach 25 Jahren enden wird, ist der Gmünder Landtagsabgeordnete nach wie vor eine große Nummer im Land. Dabei wird ihm attestiert, keiner jener Politiker zu sein, die jeden Tag „eine neue Sau durchs Dorf treiben müssen“, wie der Volksmund sagt. Keiner, der für sein Selbstvertrauen jede Woche mindestens drei Schlagzeilen braucht. Mehr über Dr. Stefan Scheffold am Samstag in der Rems-​Zeitung.

