Ballett im Stadtgarten: Auf Spitzen raus aus der Realität

Foto: sf

Eintauchen in die Märchenwelt des Balletts konnte man am Samstag in der Aufführung des Moskauer Balletts im Stadtgarten: „Dornröschen“ wurde getanzt.

Montag, 04. November 2019

Reinhard Wagenblast

25 Sekunden Lesedauer



Zauberhaft, anmutig und graziös schwebten sie über die Bühne, jede Bewegung saß, ein Paradebeispiel für die strenge und hohe Schule des russischen Balletts. Mit neuen Ausdrucksformen des modernen Balletts wurden die Traditionen des russischen Stils fantasievoll vereint.





Fantasievoll ja, aber nicht immer stimmig. Die Besprechung in der RZ vom 5 . November geht darauf ein.



Hier war Spitzentanz auf höchstem Niveau zu bewundern, den die talentierten Tänzer und Tänzerinnen, allesamt Preisträger internationaler Ballettwettbewerbe, auf die Bühne brachten.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

103 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 66