Einbruch in die Schule

Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Unbekannter gegen 5 Uhr die Hintereingangstüre eines Nebengebäudes des Gymnasiums Friedrich II. in Lorch auf dem Schäfersfeld aufzuhebeln.

Montag, 04. November 2019

Heinz Strohmaier

Da ihm dies misslang, schlug er die Scheibe einer weiteren Hintereingangstüre ein und gelangte so in das Treppenhaus. Als er sich in den Bereich des Erdgeschosses begab, löste er den akustischen Alarm aus und flüchtete. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

