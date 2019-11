Frauenfrühstück und Begegnungstreff in der Gmünder Oststadt

Ein Projekt mit zwei neuen Angeboten hat der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis für das Quartier Oststadt initiiert, damit die Menschen im Quartier sich näher kommen. Frauenfrühstück und Begegnungstreff finden regelmäßig im Stadtteilzentrum Ost statt.

Montag, 04. November 2019

Während sich das Frauenfrühstück an alle Frauen der Oststadt wendet, spricht der Begegnungstreff Frauen, Männer, Kinder, Familien an. Die Ansprechpartnerin für beides beim Kreisdiakonieverband ist Simone Demmerle. Sie ist seit. Oktober für drei Jahre beim der Kreisdiakonie angestellt und betreut beide Angebote. Was die Teilnehmer an den beiden Angeboten zu erwarten haben, erfahren Sie am. November in der Rems-​Zeitung.

