HSG Bargau-​Bettringen setzt sich im Derby in Hofen durch

Foto: Siedler

HANDBALL (ae). Die Handballer der HSG Bargau-​Bettringen haben am in der Landesliga einen hart umkämpften, letztlich aber verdienten 28 : 26 ( 17 : 15 )-Auswärtssieg bei der SG Hofen/​Hüttlingen einfahren und damit auf den Rang vorrücken können.

Montag, 04. November 2019

Timo Lämmerhirt

Das Publikum war sofort da, aber diese Führung sollte die letzte an diesem Abend gewesen sein. Die Gäste starteten vor allem in der Offensive sehr konzentriert. Nico Krauß brachte die HSG in der zwölften Minute mit einem sicher verwandelten Strafwurf zum 7 : 4 erstmals mit drei Toren in Führung. Allerdings konnten sich die Gäste nicht weiter absetzen, da vor allem die Defensive inklusive Torhüter nicht richtig ins Spiel fand. Auch ein Torhüterwechsel brachte nicht die erhoffte Wende und die Hausherren konnten in der 20 . Minute zum 11 : 11 ausgleichen. Die HSG hielt allerdings dagegen und konnte trotz zweier Zeitstrafen wieder das Heft in die Hand nehmen.





ÜberZuschauer, darunter eine große Zahl aus Bargau und Bettringen, wollten sich das erste Derby der beiden Dauerrivalen in der Landesliga nicht entgehen lassen. Während Gastgeber Hofen-​Hüttlingen seine vergangenen beiden Spiele gewinnen konnte und deshalb mit viel Rückenwind in die Partie ging, musste die HSG Bargau-​Bettringen nach zuletzt zwei Niederlagen auch noch den Ausfall von Torjäger Marcel Spindler verkraften. Schon im ersten Angriff zeigten die Hofener ihre Klasse und erzielten durch Trögele das

