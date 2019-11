Normannia: Felix Bauer verlängert bis 2022

Felix Bauer ist einer der Spieler, der schon am längsten beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd spielt und als Normannia-​Urgestein bezeichnet werden kann, obwohl er erst 25 Jahre alt ist. Jetzt hat Bauer seine Verbundenheit mit dem FCN frühzeitig und eindeutig unter Beweis gestellt und seinen noch bis 30 . Juni 2021 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30 . Juni 2022 verlängert.

Felix Bauer war schon, nachdem er vomEschach zur Normannia gekommen war, ein Garant für erfolgreichen Jugendfußball im Gmünder Schwerzer und spielte in den Verbandsstaffelmannschaften der Normannia in der A– und B-​Jugend. Noch als A-​Junior absolvierte er in der Saison/​sechs Oberligaspiele für die Normannen und blieb auch in der Verbandsliga dem Verein treu. Nach einem halbjährigen Abstecher in die Oberliga zumAalenkehrte Bauer wieder zur Normannia zurück und ist nun mit insgesamtSpielen fester Bestandteil des Normannia-​Fußballs.Teammanager Stephan Fichter schätzt sich glücklich, einen so bodenständigen Spieler wie Felix Bauer in seinem Team zu haben und ist daher mehr als froh, dass Bauer vorangeht und sich frühzeitig bisfür die Normannia entschieden hat. Fußballabteilungsleiter Marco Biegert bezeichnet Bauer als Dauerläufer, als Abfangjäger par excellence, der überMinuten nie aufgibt, sich für keine Aufgabe zu schade ist und auch wieder vermehrt seine Tore für die Normannia erzielen wird.

