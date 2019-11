Schauort Waldstetten: Warum sich Menschen dort wohlfühlen

Waldstetten ist vielen bekannt durch die fröhlichen Auftritte der Wäschgölten in der Faschingszeit. Doch die Gemeinde ist das ganze Jahr über ein Platz, an dem sich die Menschen wohlfühlen. Warum das so ist, führt die Rems-​Zeitung auf zwei Schauort-​Sonderseiten vor Augen.

Dienstag, 05. November 2019

Gerold Bauer

Waldstetten war zwar kein Schauplatz der Remstal Gartenschau 2019 , aber die Gemeinde hat ihre Qualitäten sowohl für Handel, Industrie und Gewerbe, als Schulstandort, für heimatgeschichtlich Interessierte und nicht zuletzt natürlich für Erholungssuchende aus Nah und Fern. Es gibt dort viel zu schauen und zu erleben.







schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

