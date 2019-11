Aktion Wunschbaum in Waldstetten: Gutes tun, wo es wirklich benötigt wird

Die Aktion „Wunschbaum“ zur Weihnachtszeit ist keine Neuheit. Neu ist eine solche Aktion jedoch für die Gemeinde Waldstetten. Und erfreulich ist, dass sich ein Waldstetter Unternehmen und die Gemeinde für diese Aktion zusammenschließen.

Mittwoch, 06. November 2019

Timo Lämmerhirt

Die Geschenkübergabe erfolgt dann im Dezember.



In Waldstetten setzt man seit jeher auf Gemeinsamkeit und Miteinander. Und so war Bürgermeister Michael Rembold hoch erfreut, als die–Prüftechnikmit der Idee auf ihn zukam, in Waldstetten eine Wunschaktion zur Weihnachtszeit ins Leben zu rufen.„Unseren Mitarbeitern war es wichtig, dort Gutes zu tun, wo es wirklich benötigt wird“, so Michaela Lämmerhirt von der–Prüftechnik, bei der unternehmensseitig die Fäden für diese Aktion zusammenlaufen. Angesprochen werden sollen mit der Aktion „Waldstetter Weihnachtswünsche“ Kinder, Jugendliche und Senioren der Gemeinde Waldstetten, bei denen der Gabentisch an Weihnachten nicht so üppig gefüllt ist und die sich einen kleinen Wunsch vielleicht nicht selbst erfüllen können.„Hier in der Gemeinde denken wir immer an alle. Und speziell an Weihnachten, dem Fest der Nächstenliebe, sollten wir jenen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht“, ergänzt Schultes Rembold.Ein Team der Gemeinde Waldstetten und Mitarbeiter der–Prüftechnikarbeiten bei dieser Aktion eng zusammen. Alle Beteiligten hoffen, dass das Angebot der „Waldstetter Weihnachtswünsche“ positiv angenommen wird und freuen sich schon jetzt darauf, kleine Wünsche zu Weihnachten zu erfüllen.Abgeholt werden können die Wunschzettel im Rathaus Waldstetten am Donnerstag,. November, vonbisUhr undbisUhr sowie am Freitag,. November, vonbisUhr im Büro von Magdalene Rupp im. Obergeschoss.Weitere Informationen erhält man im Rathaus bei Frau Rupp,/​oder Frau Abele,/​Die Wunschkarten können dann am Donnerstag,. November, vonbisundbisUhr sowie am Freitag,. November, vonbisUhr wiederum im Büro von Frau Rupp abgegeben werden.

