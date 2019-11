Eine Reise nach Tansania

Foto: pr

Lisa und Janis Fels, Vikare in den evangelischen Kirchengemeinden Göggingen-​Leinzell beziehungsweise Ruppertshofen und Spraitbach, verbrachten während ihres Theologiestudiums ein Jahr in Tansania.

Mittwoch, 06. November 2019

Edda Eschelbach

17 Sekunden Lesedauer



An der Lutherischen Universität nahe Arusha und auf Reisen kamen sie in Kontakt mit den Menschen des Landes. Von diesen Erlebnissen berichteten sie im evangelischen Gemeindehaus in Spraitbach im Rahmen einer Veranstaltung des Kreuz-​und-​quer-​Teams, eine Gruppe von Mitarbeitenden, die Angebote für Erwachsene in Ruppertshofen und Spraitbach organisiert.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

196 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 39