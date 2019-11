Monika Baumhauer: Ausstellung im Predigermuseum

Foto: rw

Monika Baumhauer greift immer wieder Themen auf, die sie schon einmal bearbeitet hat und spielt sie neu durch. Ein bewährtes Mittel, etwas über die eigene Entwicklung zu erfahren.

Mittwoch, 06. November 2019

Reinhard Wagenblast

35 Sekunden Lesedauer



60

35

60

Dies ist umso mehr der Fall, je mehr Jahresringe die eigene Biographie vorzuweisen hat. Monika Baumhauer wird dieses Jahr, ihr Schaffen seit den Tagen an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart umfasstJahre. Und wenn es einem bei dem Begriff „Rückschau“ noch unheimlich werden kann, ist doch ein Gesamtes schon sichtbar.Monika Baumhauer verzichtet im Predigermuseum deshalb auf eine chronologische und auch auf eine streng thematische Ordnung. Wie in ihren Gemälden fließen in dieser Ausstellung, dieBilder und einige Bronzeskulpturen, Reliefs und Glasarbeiten umfasst, die Genres ineinander. Es entstehen schöne, nahtlose Übergänge von Raum zu Raum, eine „Feier der Malerei“, wie Museumsleiter Max Tillmann sagt, „sie ist eine wunderbare Malerin“.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

163 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 60