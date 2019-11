Trickdieb leert den Geldbeutel

Ein 77 Jahre alter Mann wurde am Dienstagvormittag in Gmünd Opfer eines Trickdiebstahls. Er wurde gegen 10 . 30 Uhr in der hinteren Schmiedgasse von dem Dieb angesprochen, der ihn bat, ihm einen 10 -​Euro-​Schein zu wechseln.

Mittwoch, 06. November 2019

Heinz Strohmaier

Der hilfsbereite Geschädigte öffnete seine Geldbörse und wechselte den Schein. Vermutlich in einem unbemerkten Moment griff der Dieb in die Geldbörse und entwendete das komplette Scheingeld. Erst später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl, als er in einem Geschäft zahlen wollte. Der Trickdieb ist etwaMeter groß, etwaJahre alt, hat dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Er sprach mit ausländischem Akzent. Weitere Hinweise auf den Mann, der womöglich noch weitere Passanten ansprach, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

