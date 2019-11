Azubi-​Ehrung der IHK: Tausend strahlende Gesichter im Gmünder Stadtgarten

Fotos: Heino Schütte

Im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd wird zur Stunde (Donnerstagabend) im Beisein von viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik kräftig gefeiert. Anlass ist die Auszeichnung der besten Auszubildenden der Region durch die IHK Ostwürttemberg.

Donnerstag, 07. November 2019

Heino Schütte

Rund tausend strahlende und stolze Gesichter sind zu sehen, denn die Geehrten haben auch ihre Angehörigen und Vorgesetzten zu dieser großen Party mitgebracht.Prüfungsteilnehmer der Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg hatten im Jahrbei den Abschlussprüfungen in der dualen Berufsausbildung herausragende Prüfungsleistungen erzielt. Am Donnerstagabend werden ihnen im Congress Centrum Stadtgarten ihre Auszeichnungen überreicht. Zudem gratuliert dieOstwürttemberg den vier landesbesten Auszubildenden in ihren jeweiligen Berufen Tina Egetenmeier von der Carl Zeiss AG, Sarah Janzen von der Siebdruck Esslinger, Julian Reile von der Krieger Modellbauund Christian Beck von der Schwenk Beton HeidenheimKG. An Jan Bihlmaier von der Carl Zeiss AG ging als bester Auszubildender der Region Ostwürttemberg der Otto Rieger-​Preis. Auch Landrat Klaus Pavel und Erster BürgermeisterJoachim Bläse richteten ein Gruß– und Gratulationswort an die ausgezeichneten Auszubildenden.

