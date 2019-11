Spotlight Shadow Theater plant Aufführungen mit brasilianischen Künstlern

Das Spiel mit Licht und Schatten verbindet Künstler aus Schwäbisch Gmünd und Brasilien, die Ende November gemeinsam in Schwäbisch Gmünd und Ellwangen auftreten.

Die drei Künstler treten gemeinsam als Ensemble auf. Einen Auftritt gaben sie auch auf einem Festival in Brasilien. Dort wurden die Zuschauer, aber auch andere Künstler auf die Truppe aufmerksam. Nun hat sich eine brasilianische Gruppe angemeldet, die gemeinsam mit den drei Gmündern in der Region auftreten will. Da habe sich Sandtogether als Veranstalter angeboten.

Die Schattenfrau dreht die Dusche auf. Zu harten Schlagzeugbeats seift sie sich ein, bevor es auch schon weiter geht. Tatsächlich bestehen die Wassertropfen in der Dusche aus gezeichneten Sandtupfen.Die Schattenfrau ist im echten Leben die Gmünder Schauspielerin Sarah Gros. Die Sanddusche wird gemalt von Chris Kaiser und die Beats dazu kommen von Schlagzeuger Svend Renkenberger. ,

