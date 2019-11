» 5 vor 12 «: Rund 1000 Menschen protestieren gegen Stellenabbau bei Bosch AS

Sie trotzten am Freitagvormittag nicht nur dem Regen. Sie zeigten ihre Entschlossenheit, sich gemeinsam gegen den Abbau von 1000 weiteren Arbeitsplätzen bei Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd zur Wehr zu setzen. Fast die komplette Tagschicht der Gmünder Bosch-​Beschäftigten ließ deshalb die Bänder stillstehen und die Arbeit ruhen, um an der Protestkundgebung mit dem Motto „ 5 vor 12 ″ mit Betriebsrat und IG Metall teilzunehmen.

Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass die Kollegen und Kolleginnen von Bosch AS in Gmünd auf die Straße gingen, um für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu kämpfen, die jedoch bis Ende des Jahres komplett abgebaut sein werden. Am Freitag kam es zu einem traurigen Déjà-​vu: Etwa 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller Gmünder Werke waren dem Ruf von Betriebsrat und IG Metall zur Protest-​Aktion vor dem Haupttor gefolgt, um gegen die Pläne zu demonstrieren, weitere 1000 Arbeitsplätze zu vernichten.







