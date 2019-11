Diese Änderungen gibt es dieses Jahr bei den Vesperkirchen

Foto: Eva-​Marie Mihai

Schwäbisch Gmünd, Waldstetten, Mutlangen: Drei Vesperkirchen in der Region haben sich abgestimmt, um über einen möglichst langen Zeitraum Mittagessen anbieten zu können. Es gibt aber auch Probleme.

Freitag, 08. November 2019

Eva-Marie Mihai

Insgesamt gibt es im Ostalbkreis sechs Vesperkirchen. Drei davon organisieren sich in enger Abstimmung: Schwäbisch Gmünd, Waldstetten und Mutlangen. Der Grund: Den Besuchern soll in der Region ein möglichst langer Zeitraum angeboten werden. „Manche nutzen alle drei Vesperkirchen“, sagt sagt die Mutlanger Pfarrerin Eleonore Härter.





Den ganzen Artikel gibt es am 9 . November in der Rems-​Zeitung.







Was, wann, wo?



In Schwäbisch Gmünd soll die Vesperkirche in der Augustinuskirche vom 1 . März bis zum 15 . März dauern. Allerdings nur, wenn sich genügend Helfer beteiligen. Das Organisationsteam bittet um zeitnahe Rückmeldung von Interessierten. Die können sich bei Inge Pfeifer unter der Nummer 07171 /​ 603 5020 melden oder unter der Email-​Adresse wir@​vesperkirche-​gd.​de Am 22 . Januar gibt es um 19 Uhr einen Infoabend für alle Helfer.

Der Eröffnungsgottesdienst findet am. MärzumUhr in der Augustinuskirche statt. Täglich wird es einen geistlichen Impuls geben. Der Abschlussgottesdienst am. März ist umUhr.Es gibt eine Änderung zu den Vorjahren: Die Vesperkirche beginnt erst umUhr und dauert aber, wie gehabt, bisUhr.Um Spenden zu sammeln, sind Benefizveranstaltungen geplant: Am. Februar gibt es ein Weißwurstfrühstück mit Musik im Festsaal des Franziskaners. Am. Januar gibt es einen Kinoabend und ein Benefizgospelkonzert mit den „Good voices“ ist geplant, ein Termin steht noch nicht fest.Spenden können an das Konto der evangelischen Kirchenpflege gerichtet werden unter IBAN: DE, Stichwort „AugustinusVesperkirche“In Mutlangen öffnet die Vesperkirche vom. Februar bis zum. Februar täglich vonUhr bisUhr ihre Türen im Evangelischen Gemeindezentrum Mutlangen, RingstraßeEs gibt einige Veranstaltungen: Am. Januar gibt es umUhr einen Infoabend für Mitarbeiter. Am. Januar wird umUhr ein Kirchenkino angeboten, am. Februar ist umUhr der Eröffnungsgottesdienst. Am. Februar ist der Schlussgottesdienst.Gäste zahlen nichts, Spenden und Kuchenspenden werden aber gern angenommen. Die Finanzierung einer Portion kostetEuro. Mitarbeit und Kuchenspenden an Heike Rieß unter der Telefonnummer/​oder per Email an Riess-​Heike@​web.​deIn Waldstetten beginnt die Vesperkirche am. Januar und endet am. Februar. Am ersten und letzten Tag gibt es jeweils umUhr einen Gottesdienst, an allen anderen Tagen einen geistlichen Impuls. Serviert wird in barrierefreien Räumen in Sankt Johannes.Mitarbeiter werden nicht mehr gesucht, wer aber etwas spenden will, kann das Geld an das Konto der Katholischen Kirchenpflege auf die IBAN: DErichten. Alle Helfer treffen sich am. Dezember umUhr in Sankt Johannes.

