DJK Gmünd gastiert in Backnang

Foto: Kessler

In der Volleyball-​Regionalliga haben die Frauen der DJK Gmünd in der vergangenen Woche über weite Strecken gezeigt, was in ihnen steckt, sich dennoch aber geschlagen geben müssen gegen den nun Zweiten Dettingen. An diesem Sonntag ( 15 Uhr) geht es für die Einhörner zur punktgleichen TSG Backnang.

Freitag, 08. November 2019

Alex Vogt

DJK

Den Aufsteiger aus Backnang kennt Saam nicht so gut, wie er zugibt, sagt aber: „Wir haben schon gesehen, dass wir in dieser Liga keine Mannschaft auf die leichte Schulter nehmen dürfen – und das werden wir sicherlich auch nicht bei Backnang machen.“







Trotz der Nähe zu den Backnangern möchte–Trainer Joachim Saam nichts von der Bezeichnung Derby wissen. „Ich würde das nicht so einschätzen, aber da müsste man vielleicht mal einen Ur-​Gmünder fragen, ob es da irgendwelche alten Rivalitäten gibt“, sagt Saam schmunzelnd.Das Wort „Schade“ war das, was man am vergangenen Sonntag wohl am häufigsten in der Römersporthalle vernehmen konnte. Schade, dass man Dettingen im Matchtibreak hatte ziehen lassen müssen, zumindest aber einen Punkt daheim behalten hatte. „Schade, dass wir es am Ende nicht durchgezogen haben“, so Saam.

