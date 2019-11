Weihnachtslose an großen und kleinen Elchen

Wie schon in den vergangenen sechs Jahren kooperieren der Handels– und Gewerbeverein Schwäbisch Gmünd ( HGV ) und die Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof bei der Durchführung der HGV –Weihnachtslosaktion.

Während es sich bei den vergangenen Motiven um Engel, Tannenbäume, Sterne oder Kerzenständer handelte, wurden in diesem Jahr große und kleine Elche hergestellt. In der Schreinerei der Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt fertigten Menschen mit Behinderung die Elche an ihrem CNC-​Holzbearbeitungsgerät und auch die weitere Handarbeit vom Abschleifen und Abrunden bis hin zum Verpacken und Ausliefern wurde von den Beschäftigten der Werkstatt übernommen. Insgesamt wurden 1200 große und 800 kleine Elche produziert, die nach Auskunft von Simone Klaus zum größten Teil schon an 35 Einzelhandelsgeschäfte überwiegend in der Innenstadt ausgegeben wurden.







Was die Lose kosten und was man damit gewinnen kann, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

