Weihnachtsmarkt in Wißgoldingen

Fotos: Gerhard Nesper

Immer am Tag vor dem Totensonntag veranstaltet der Kommandant der Wißgoldinger Feuerwehr, Ewald Brühl, als Privatperson den Wißgoldinger Advents– und Weihnachtsmarkt, und das schon seit 25 Jahren.

Freitag, 08. November 2019

Gerhard Nesper

Geboten werden in diesem Jahr unter anderem Holzbastelarbeiten, Ziegenwurst und –käse, Honig, Glaskunst, Wollsocken, Produkte aus Leder und Fall, Adventskränze, Süßigkeiten, Holzbackofenbrot, Magnetschmuck, Häkel– und Strickmode, Handtaschen, Mützen, Drechselarbeiten, edle Schnäpse und Brände und natürlich Grillwürste jeglicher Art sowie heiße und kalte Getränke und vieles andere mehr. Eine besondere Attraktion ist ohne Zweifel das von der Quartiersmanagerin Magdalene Rupp engagierte Fußtheater von Anne Klinge.Was sonst noch auf dem Weihnachtsmarkt geboten wird, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

