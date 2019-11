Wochenende: Berlin — die vernarbte Schönheit

Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer, ein Jahr später war Deutschland wiedervereinigt. Berlin ist seither alte und neue Hauptstadt. Dreißig Jahre nach dem Mauerfall erleben Besucher eine Stadt voller Geschichte und Lebenslust. Davon handelt die Titelgeschichte der Wochenende-​Ausgabe der Rems-​Zeitung am Samstag.

Teilung und Zusammenwachsen gingen nicht ohne Narben ab. Ihren Geist aus Kreativität und Improvisation, wilder Lebenslust, aus Aggression und Rotzigkeit hat sich die größte deutsche Stadt erhalten. Das zieht immer mehr Touristen an.



Babys, Bits und Bytes. Man mag es bedauern – aber ohne Computer läuft im Alltag fast nichts mehr. Also sollte auch der Nachwuchs an die Technik herangeführt werden. Aber wann ist das richtige Alter dafür und welche Gerätegattung ist ideal? Antworten darauf in der lesenswerten Wochenende-​Beilage. Viel Vergnügen!





