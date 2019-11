Nächste Heimniederlage des TSB Gmünd

Die Sieglos-​Serie des Handball-​Oberligisten TSB Gmünd vor heimischem Publikum hat sich auch im fünften Heimspiel dieser Oberliga-​Saison fortgesetzt. Gegen die Gäste von der SG Köndringen/​Teningen baute der Aufsteiger nach dem 16 : 16 -Gleichstand zur Pause in den zweiten 30 Minuten vor allem vorne ab und unterlag am Ende verdient mit 26 : 32 .

Samstag, 09. November 2019

Alex Vogt

Nachdem Yannik Leichs und Thomas Grau die Hausherren zu Beginn des zweiten Durchgangs mit 17 : 16 und 18 : 17 in Front gebracht hatten, war anschließend Sand im Getriebe der TSB-​Offensive. Mehrere technische Fehler und Ballverluste begünstigten einen 5 : 0 -Lauf der abgezockten Gäste, die dadurch in der 39 . Minute mit 22 : 18 führten. Diesem Rückstand rannte der Aufsteiger in der Folgezeit vergeblich hinterher, näher als auf drei Tore beim 24 : 27 knapp sieben Minuten vor Schluss kam man bis zum 26 : 32 -Endstand nicht mehr heran.







Nicht zum ersten Mal in dieser Saison ist den Handballern des TSB Gmünd die fehlende Konstanz überMinuten zum Verhängnis geworden. Denn auf eine ordentliche erste Halbzeit folgte eine schwächere zweite Hälfte, weshalb man mit den favorisierten und im zweiten Durchgang effektiveren Gästen nicht mehr Schritt halten konnte.Die vierte Niederlage im fünften Heimspiel hatte sich bis zur Pause nicht abgezeichnet, konnte der TSB bis dahin doch mehr als gut mithalten und sich nach einem ausgeglichenen Auftakt zusehends sogar Vorteile erspielen. Gleich mehrere Male lagen die Gmünder mit drei Toren vorne – letztmals beim. Doch bis zur Halbzeit konnten die Südbadener den Rückstand wettmachen und zumausgleichen.

