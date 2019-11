RZ-​Leserinnen und Leser sagen ihre Meinung zu Go Ahead und Deutscher Bahn

Grafik: RZ (Fotos: edk/​gbr)

Der öffentliche Personennahverkehr bewegt die Menschen. Zumindest sollte er das. Wenn nicht, dann bewegt das die Gemüter. Die Rems-​Zeitung wollte von ihren Leserinnen und Lesern wissen, mit welchem Anbieter sie auf der Remsbahn bessere Erfahrungen gemacht haben: Mit der Deutschen Bahn oder mit Go Ahead?

Samstag, 09. November 2019

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Via facebook, per E-​Mail oder auf traditionellem Weg per Briefpost: Die Leserinnen und Leser konnten quasi auf allen Kanälen ihre guten und schlechten Erlebnisse im Zusammenhang mit der Remsbahn mitteilen und auch ihrem Ärger Luft darüber Luft machen, dass etwas überhaupt nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich sein sollte. Die Resonanz auf den Aufruf der Redaktion, uns Erfahrungen mitzuteilen hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Zum Teil wurden uns sehr ausführliche Erfahrungsberichte geschickt und auch Vorschläge, was man deutlich besser machten könnte und sollte.

Wie RZ-​Leserinnen und Leser über diese Frage denken, steht am 9 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

145 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 57