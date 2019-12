Adventsfeier in Iggingen

Der Igginger Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung hatten alle Igginger Seniorinnen und Senioren am Sonntag Nachmittag zur diesjährigen Adventsfeier in die festlich geschmückte Gemeindehalle eingeladen.

Sonntag, 01. Dezember 2019

Gerhard Nesper

Bürgermeister Klemens Stöckle begrüßte die zahlreichen Gäste, stelle die neuen Mitglieder des Gemeinderats vor und sagte als ersten Programmpunkt die Flötengruppe und den Chor der Grundschule unter der Leitung von Susanne Wendel-​Funk, Lara Hitzler und Gabi Bleilinger an. Die Schulkinder, alle einheitlich gekleidet mit ihren roten Schul-​T-​Shirts, sangen zunächst das Lied „Eine Kerze leuchtet weit“, begleitet durch die Flötenspielerinnen und –spieler und einigen Xylophonen. Was den Besuchern sonst noch aufgeführt wurde, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

