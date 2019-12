Mit Schreckschusswaffe vom Balkon geschossen

Am frühen Samstagabend gegen 19 . 26 Uhr gingen beim Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen mehrere Notrufe ein, dass im Nelkenweg ein Mann von einem Balkon aus auf Passanten schießen würde.

Sonntag, 01. Dezember 2019

Manfred Laduch

Die Polizei Schwäbisch Gmünd konnte vor Ort feststellen, dass ein-​Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf Passanten gezielt und auch geschossen hatte. Außerdem hatte er Silvesterböller auf vorbeifahrende und parkende Fahrzeuge geworfen. Der-​Jährige konnte in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Die aufgefundene Schreckschusswaffe wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Personen, die durch den-​Jährigen bedroht oder deren Fahrzeuge durch die Böllerwürfe beschädigt wurden, sich unter Tel./​zu melden.

