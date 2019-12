Betriebsversammlung bei Bosch

In allen ihren Werken trafen sich am Montagmorgen die rund 5000 Beschäftigten des größten Gmünder Arbeitgebers zu ihrer alljährlichen Betriebsversammlung. Wegen des drohenden, massiven Jobabbaus war dieses Miteinander in diesem Jahr natürlich alles andere als eine Routineveranstaltung.

Bei der Betriebsversammlung habe neben Geschäftsführer Stefan Grosch auch der Vorsitzende der Geschäftsführung, Christian Sobottka, erneut die schwieriger werdende Marktsituation dargestellt. Angedeutet worden sei die mögliche Auflösung des bislaufenden Zukunftssicherungsvertrags, der Kündigungen bislang ausschließe. Als Bedingung zur Aufrechterhaltung wurde seitens der Geschäftsleitung genannt, dass die Mitarbeiterseite in der Verhandlungskommission Bereitschaft zu einer gemeinsamen Lösung zeige.

