Weniger Autos und trotzdem florierende Läden in Gmünd — geht das?

Trotz Online-​Handel florierende Läden vor Ort und gleichzeitig noch die Städte vom Autoverkehr entlasten — ist dieser Wunsch eine reine Utopie oder geht das tatsächlich? Gmünder Einzelhändler arbeiten bereits an entsprechenden Strategien.

Dienstag, 10. Dezember 2019

Gerold Bauer

Manche fordern wegen der Emissionen und überfüllter Städte eine völlige Verbannung des Individualverkehrs aus den Zentren. Andere fürchten, dass sich die Läden in Innenstädten nur dann gegen den Online-​Handel stemmen können, wenn man am besten mit dem Auto direkt vor der Tür parken kann. In Gmünd macht man sich Gedanken, durch clevere Modelle die Vorteile aus beiden Denkansätzen zu nutzen.





Wie solche zukunftsträchtigen Konzepte aussehen könnten, beschreibt die Rems-​Zeitung am 11 . Dezember!







schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

