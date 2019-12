Bosch: „Wir machen einen neuen Versuch!“

Als selbst das letzte Redaktionsmitglied der Rems-​Zeitung sich am Dienstag auf den Heimweg machte, also nach Redaktionsschluss um 23 Uhr, arbeiteten die beiden Verhandlungsgremien von Bosch Automotive Steering weiter. Die letzte Information aus der Verhandlungsrunde kam per WhatsApp um Mitternacht: „Wir machen gerade noch einen Versuch.“

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Gerold Bauer

Eigentlich sollte die vierte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitnehmer– und Arbeitgebervertretern zu diesem Zeitpunkt schon längst beendet sein. Aber immer wieder verlängerte sich der Abend, viele Vorschläge wurden erörtert. Doch es geht hier auch nicht um Lapalien. Es geht um 1000 Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen. Und es geht darum, diese zu erhalten.







