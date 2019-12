DC Over the Tops: Vier Punkte aus zwei Spielen

Die A-​Liga-​Darter des DC Over the Tops haben sich weiter im Mittelfeld etabliert. Gegen die Darwins, die punktlos am Tabellenende stehen, gab es einen 12 : 8 ( 26 : 22 )-Erfolg, vom Vorletzten, Plan B, trennten sich die Gögginger Darter mit 10 : 10 . Nach wie vor ist aber der Kampf um den dritten Platz drin für die Over the Tops, die Meisterschaft werden der DC Firedarters und der DC Chico unter sich ausmachen.

Somit war vor den letzten beiden Einzelblöcken beim 10 : 2 bereits mindestens ein Punkt sicher für die Gögginger.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12 . Dezember.



Over the Tops – Darwin´sGegen das Schlusslicht sorgten die Gögginger schnell für klare Verhältnisse. Nachdem Harald Ziegler und Sylvia Kalina das erste Doppel noch mitverloren hatten, kam die Mannschaft von Heiko Schubert mächtig ins Rollen. Schubert selbst und Hannes Ehrhardt setzten sich mitdurch, danach ging es in die ersten Einzelduelle. Hier gab es ein sattes. Kalina und Ehrhardt setzten sich im Entscheidungsleg durch, Ziegler und Schubert siegten jeweils mitÄhnlich souverän agierten die Gastgeber im zweiten Einzelblock. Schubert siegte wieder mit, Kalina verlor mit demselben Ergebnis. Ziegler und Ehrhardt setzten sich aber jeweils im entscheidenden Leg jeweils mitdurch. Mitalso ging es in den zweiten Doppelblock. Das erste Doppel holten sich Kalina und Ziegler mit, Schubert und Ehrhardt benötigten den dritten Durchgang, siegten aber dennoch.

