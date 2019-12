Bäckerei rechtfertigt sich: „Wir schießen Bons nicht in den Ofen“

Foto: mia

Nach der Berichterstattung über das neue Kassengesetz hat die Bäckerei Stemke zwar einerseits einen Erfolg in Berlin verbucht. Es kamen aber auch kritische Rückmeldungen.

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Eva-Marie Mihai

45 Sekunden Lesedauer



SPD





Über welche Alternative er nun tatsächlich nachdenkt, erfahren Sie in unserem Text am 13 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



„Wir danken allen für die überwältigenden, positiven Rückmeldungen, die wir für unsere Aktivitäten zur Belegausgabepflicht erfahren dürfen. Wer sich beteiligen möchte, im Geschäft der Bäckerei Stemke liegen immer noch Unterschriftenlisten aus“, sagt Jürgen Stemke. Der Kampf sei auch noch nicht vorbei. Der neue–Chef, Walter Borjans, hat sich klar für den Erhalt der Belegausgabepflicht ausgesprochen.„Zu der Frage, ob wir Bons tatsächlich im Backofen rösten wollen, um sie datenschutzkonform zu vernichten: Nein, das werden wir nicht. Beim Erhitzen lösen sich Chemikalien der Beschichtung. Diese wollen wir ganz sicher nicht in unserem Backofen haben.“ Eben so wenig werde er die Bons verbrennen oder gar die Drucker so einstellen, dass der Bon automatisch nach dem Druck verbrennt, wie in einem Video auf der Bäcker-​Webseite zu sehen sei.„Entsprechende Bemerkungen und Demonstrationen waren scherzhaft gemeint.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

143 Aufrufe

1 Stunde Online