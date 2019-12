Leon Volz wechselt zum VfR Aalen

Neuzugang beim Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen: Der 22 -​jährige Mittelfeldspieler Leon Volz hat beim VfR einen Vertrag ab dem 1 . Januar 2020 mit einer Laufzeit bis zum 30 . Juni 2020 unterschrieben. In der vergangenen Saison stand Volz im Kader von Wormatia Worms und war seit Sommer ohne Vertrag.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Leon einen sehr flexiblen Spieler dazu gewonnen haben“, sagt–Geschäftsführer Giuseppe Lepore. „Er kann offensiv auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden, aber auch als Rechtsverteidiger und im Angriff spielen. Ich kenne Leon aus meiner Zeit bei Wormatia Worms sehr gut. Er passt auch charakterlich perfekt in unsere Mannschaft“, so Lepore.Leon Volz wurde bei derUnterhaching ausgebildet. In der Vorsaison absolvierte erSpiele in der Regionalliga Südwest (drei Tore und zwei Vorlagen).

