Viehfeiertag in Göggingen

Fotos: dw

„Es ist unser Feiertag – ein Tag, der in keinem Kalender steht, nur bei uns“, sagte Bürgermeister Walter Weber anlässlich des Viehfeiertags am Donnerstag in Göggingen.

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



Und Pfarrer Uwe Bauer, der gemeinsam mit Gemeindereferentin Cornelia Strobel den ökumenischen Schülergottesdienst in der Gemeindehalle feierte, wusste es ganz genau und berichtete, dass der Tag auf ein Ereignis im Jahr 1685 zurückgehe. „Das kann ich mir merken“, sagte Pfarrer Bauer, „denn es ist das Geburtsjahr von Johann Sebastian Bach“.





Vom Ursprung des Viehfeiertages und den Feierlichkeiten in Göggingen berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Göggingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

160 Aufrufe

2 Stunden Online