Zukunft des Gmünder „Rathaus-​Dreamteams“: OB Arnold hört Lockrufe aus Stuttgart und Berlin

Eines ist sicher: Richard Arnold bleibt in den nächsten Jahren Oberbürgermeister. Die offene Frage dazu aber: Weiter als OB in Gmünd oder zukünftig als OB in Stuttgart? Richard Arnold hat am Donnerstag gegenüber der Rems-​Zeitung zum Ausdruck gebracht, dass er eine reizvolle Aufgabe darin sehen würde, in der „Großbaustelle Stuttgart“ eine gute Zukunft zu gestalten. Und was macht sein erster Stellvertreter Dr. Joachim Bläse?

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Noch ein Jahr ist es bis zum Wahltermin in Stuttgart: Am. Novembersind die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt aufgerufen, über ihren Rathauschef zu entscheiden. Es ist nicht irgendeine OB-​Wahl, sondern insgeheim spielt das Stadtoberhaupt von Stuttgart nach dem Ministerpräsidenten die zweite Hauptrolle in der Landespolitik. Die Metropolregion Stuttgart hat vor allem wirtschaftspolitisch Signalwirkung auch für die Bundespolitik. Dazu wird die Südschiene Stuttgart/​München immer stärker miteinander verschweißt. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt „S“. Die Strategen derversprechen sich vom Ausgang der Stuttgarter OB-​Wahl im Herbstgewiss eine gewaltige Signalwirkung für die Landtagswahlgleich im darauffolgenden Frühjahr. Laut Stuttgarter Presse beginnt sich das Kandidatenkarussell zu drehen. Erste Namen werden bei dergehandelt: Frank Nopper (OB von Backnang), Stephan Neher (OB von Rottenburg) und Richard Arnold (OB von Gmünd). Der-​jährige Gmünder Oberbürgermeister, der seit gut zehn Jahren auf dem Chefsessel im hiesigen Rathaus sitzt, gab am Donnerstag im Gespräch mit der Rems-​Zeitung noch kein klares Bekenntnis zu seinen Zukunftsplänen ab. Er bestätigte jedoch: „ Ja, ich habe Anrufe aus Stuttgart und sogar auch aus Berlin erhalten.“ Und dies, so fügt Richard Arnold hinzu, von „namhaften Leuten“, welche die Frage gestellt hätten, ob er für einen Wahlkampf um den Posten des Stuttgarter Oberbürgermeisters bereit wäre. Dazu kommen derzeit auch Spekulationen, ob BürgermeisterJoachim Bläse sich für die Nachfolge von Landrat Klaus Pavel interessieren könnte. Was das Gmünder „Rathaus-​Dreamteam“ zu den persönlichen Zukunftsplänen sagt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

