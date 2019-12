27 -​Jähriger durch Hundebiss verletzt

Durch den Biss eines Hundes erlitt ein 27 -​Jähriger am frühen Freitagmorgen in Bargau eine Verletzung im Gesicht.

Freitag, 13. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

GegenUhr ging der Mann zu Fuß die Hans-​Fein-​Straße in Richtung einer Bushaltestelle entlang. Hinter ihm gingen vier Männer, die einen etwa kniehohen schwarzen Hund dabei hatten. Als der-​Jährige den Fahrplan studierte, trat einer der Männer an ihn heran und fragte nach einer Zigarette. Nachdem der-​Jährige eine Schachtel hervorgeholt und dem Unbekannten eine Zigarette angeboten hatte, wollte dieser ihm das komplette Päckchen entreißen. Beim Versuch, die Zigaretten wieder einzupacken, kam es zum Gerangel zwischen den Männern. Im Verlauf dieser Tätlichkeiten biss der Hund zu. Das Tier ist schwarz und hatauffällige weiße Flecken im Fell. Zeugen, die Hinweise auf die vier unbekannten Männer geben können oder die Tat beobachteten, sollten sich bitte bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel./​melden.

