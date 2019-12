Schweinetransporter gerät bei Mögglingen in Graben und droht umzukippen

In Hermannsfeld — zwischen Mögglingen und Essingen — kam am Dienstagvormittag ein großer Viehtransporter von einer schmalen Fahrbahn ab und geriet mit dem Heck in einen Graben. Dabei drohte das mit Schweinen beladene Fahrzeug umzukippen.

Freitag, 13. Dezember 2019

Gerold Bauer

Die Freiwillige Feuerwehr eilte zum Unfallort, um das Fahrzeug zu sichern. Die Bergung dürfte sich aufgrund des Gewichts und der lebenden Beladung als schwierig und zeitaufwändig gestalten. Dass der Sattelschlepper von der Straße abkam, war offenbar eine Folge der schneebedeckten Fahrbahn.

