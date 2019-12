Wochenende: Werden wir blöd?

Am Freitagmorgen waren manche Straßen verschneit und es kündigte sich nicht nur der Winter, sondern auch Weihnachten an. Am Sonntag aber soll es wieder Temperaturen zum Teil über zehn Grad geben. Also wechselhaftes Wetter. Wechselhaft sind auch die Themen unserer Wochenende-​Beilage, allerdings von gleichbleibend hoher Qualität. Am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Freitag, 13. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

37 Sekunden Lesedauer



Digital verdummt?Im Lauf des vergangenen Jahrhunderts haben sich die Ergebnisse von Intelligenztests deutlich verbessert.Jüngst hat sich dieser Trend ins Gegenteil verkehrt. Machen die vielen elektronischen Hilfsmittel den Menschen denkfaul? Unser Titelthema: Werden wir blöd? Ist die um sich greifende Digitalisierung schuld? Wissenschaftler versuchen es zu erklären.



In der Rubrik Kind+Kegel geht es ums Aufräumen und Abschiednehmen. Wenn Eltern sterben oder in ihrem Zuhause nicht mehr allein zurechtkommen, sind die Kinder gefragt: Was geschieht mit dem Elternhaus, der Schrankwand und den Fotoalben?



Genießen Sie den dritten Advent, gönnen Sie sich ein lesenswertes Wochenende.



