Fußgänger angefahren

Am Samstag gegen 15 : 45 Uhr befuhr ein 34 -​Jähriger mit seinem PKW Ford den Hardtweg in Richtung Mögglingen. An der Einmündung der Böbinger Straße wurde der 34 -​Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet und übersah dadurch einen 80 -​jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn im Einmündungsbereich überquerte.

Sonntag, 15. Dezember 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

80

34

Nach Informationen der Polizei wurde der-​Jährige vom Auto des-​Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

