Weihnachtsfeier in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zur 15 . Waldstetter Weihnacht, einem Gemeindefest für die ganze Familie, trafen sich auf Einladung von Bürgermeister Michael Rembold am Sonntag Nachmittag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Waldstetten, Wißgoldingen, Weilerstoffel und Tannweiler in der von den Landfrauen festlich geschmückten Stuifenhalle.

Sonntag, 15. Dezember 2019

Gerhard Nesper

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Grundschulchor-​AG der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg unter der Leitung von Harald Elser mit den Liedern „Hambani Kahle“ und „Gatatumba“ führten rundKinder der Klassenundsowie die Klassen derdas Weihnachtsspiel „Der Schweihnachtsmann“ auf. Einstudiert wurde das Stück von den Lehrerinnen Sonja Proksch, Steffi Weiss und Daniela Lorösch, die auch den Chor dirigierte. Begleitet wurden die Lieder von der Band der Musikschule, bestehend aus Andreas Elser mit dem Bass, Martin Hofmann an den Drums und Manfred Fischer am Keyboard. Es handelte sich um ein lustiges Singspiel rund um den Weihnachtsmann, seinen Vertreter und Rudolf, das fliegende Ren​tier​.Um was es in dem Stück ging und was der Bürgermeister in seiner Jahresansprache sagte, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

