Weihnachtsmarkt in Bettringen

Fotos: Gerhard Nesper

Bereits zum zehnten Mal fand in diesem Jahr der Bettringer Weihnachtsmarkt statt und zwar an einer neuen Örtlichkeit, nämlich rund um die Uhlandschule in der Wolf-​Hirth-​Straße.

Sonntag, 15. Dezember 2019

Gerhard Nesper

34 Sekunden Lesedauer



Nachdem Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert zusammen mit nahezu dem gesamten Ortschaftsrat am Samstag pünktlich umUhr die Gäste begrüßt und den Markt eröffnet hatte, erfreute das Seniorenblasorchester unter der Leitung von Helmut Deininger mit weihnachtlichen Klängen die Besucher. Auch die Flöten– und die Bläserkids der Uhlandschule unter der Regie von Dorothee Viegas und Stefan Spielmannleitner erzeugten mit ihren Musikstücken vorweihnachtliche Stimmung. Weitere musikalische Auftritte hatten auch der Schulchor mit der Leiterin Sabine Baumann und der örtliche Musikverein mit seinem Dirigenten Markus Heinrich. Am Abend unterhielten Sebastian Sorg und Stefan Müller das Publikum mit Live-Musik.Wer sonst noch mitmachte und welche Produkte den Besuchern präsentiert wurden, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

