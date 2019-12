Andreas Götz verlässt die Kreissparkasse

Andreas Götz übernimmt zum 1 . Juli 2020 zunächst als Generalbevollmächtigter die Verantwortung für das Privatkunden– und das Sparkassengeschäft der Landesbank Baden-​Württemberg (LBBW). Der 51 -​Jährige ist bisher Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb und wird die Nachfolge von Michael Horn antreten, der die Geschäftsfelder bisher im LBBW-​Vorstand verantwortet und in den Ruhestand geht.

Montag, 16. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Der Aufsichtsrat der LBBW hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, dass Andreas Götz in absehbarer Zeit in den Vorstand der LBBW aufrücken wird. Seine Bestellung zum Vorstand steht noch unter dem Vorbehalt der europäischen Bankenaufsicht. Mehr am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

