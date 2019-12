Ellwangen: Versuchter Totschlag

Ein 61 Jahre alter Mann lauerte am Samstagvormittag in Ellwangen in der Dresdener Straße seiner Ex-​Partnerin auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen griff der Beschuldigte die 54 -​Jährige gegen 8 . 30 Uhr unvermittelt an und versetzte ihr eine Vielzahl von Schlägen und Tritten. Die Geschädigte zog sich hierdurch schwere Kopfverletzungen zu.

Montag, 16. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Die Polizei teilte weiter mit, dass die Frau dennoch zu Anwohnern flüchten konnte und später stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurde. Der Beschuldigte, welcher alkoholisiert war, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

