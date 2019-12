August Freudenreich seit 30 Jahren im Gemeinderat Böbingen

Foto: gbr

Seit 30 Jahren ist August Freudenreich Mitglied des Böbinger Gemeinderats. Nach längerer Krankheit kehrte er gestern an den Sitzungstisch zurück. Diese Gelegenheit nutzte Bürgermeister Jürgen Stempfle, um die Ehrung des Gemeindetags zu übergeben und die stets konstruktive Arbeit seines langjährigen Stellvertreters zu würdigen. Außerdem blickte das Gremium zufrieden aufs Jahr 2019 zurück.

Dienstag, 17. Dezember 2019

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



2019

präsentiert hatte.







Was sonst noch in der letzten Böbingen Sitzung des Jahres zur Sprache kam, steht am 17 . Dezember in der RZ!



So ein Jahr wiehat es in Böbingen noch nicht gegeben. Sowohl imJahresrückblick von Bürgermeister Jürgen Stempfle als auch seitens der Fraktionssprecher wurde gewürdigt, wie perfekt sich die Gemeinde Böbingen im Rahmen der Remstal Gartenschau

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

244 Aufrufe

7 Stunden Online